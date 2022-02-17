Сыктывкарец пытался продать 3,6 килограмма «синтетики»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 31-летнего местного жителя обвиняют в том, что он пытался продать 3,6 килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина действовал в составе организованной группы и доставлял в республику партии наркотиков для последующего сбыта. За это сыктывкарцу платили криптовалютой. Наркотики обвиняемый забирал из тайников в Подмосковье и привозил их на своем автомобиле в Сыктывкар. Первую партию производного N-метилэфедрона массой более 167 грамм обвиняемый поместил в тайники, расположенные в лесу за городом.

Во второй раз он организовал два тайника в Эжвинском районе. Полицейские изъяли оттуда более 1,4 килограмма мефедрона. Мужчину задержали, когда он возвращался из Подмосковья. В машине фигуранта обнаружили почти 2 килограмма мефедрона. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

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