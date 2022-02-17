В Коми отремонтируют 200 километров дорог, по которым ходят школьные автобусы

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

В 2022 году в Коми планируют привести в нормативное состояние более 200 километров участков дорог, задействованных в движении школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Общая протяженность таких дорог составляет 3 619,1 километра. При этом имеются замечания на 826,5 километра региональных дорог и на 370,1 километра местных. В 2021 году привели в нормативное состояние 48,6 километра региональных дорог и 50,8 километра местных. В этом году планируют отремонтировать около 142 километров региональных дорог. На эти цели потратят 2 миллиарда рублей. Кроме того, в этом году приведут в порядок 60,1 километра муниципальных маршрутов. Муниципалитетам предоставят 800 миллионов рублей в качестве субсидий.

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