В Коми будет работать фонд помощи беременным женщинам

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В Коми планируют открыть региональное представительство благотворительного фонда помощи беременным женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Фонд помогает беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также способствует снижению количества абортов. В ближайшей перспективе в Коми собираются открыть региональное представительство организации. Беременные женщины и семьи с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, смогут получить помощь психологов, юристов и медиков. Кроме того, фонд может предоставлять вещи, продукты, временное жилье. Организация также будет помогать в проводить реабилитацию детей, которые родились с внутриутробными пороками.

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