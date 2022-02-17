В Коми 41-летняя женщина погибла от рук молодого сожителя

Фото: архив КП.

В Коми завершено расследование уголовного дела по факту гибели 41-летней жительницы Корткеросского района. Женщина умерла от рук собственного возлюбленного.

Тело женщины было найдено в конце 2021 года в одном из домов села Маджа по Радужной улице. Как считает следствие, 34-летний мужчина хладнокровно задушил несчастную в ходе конфликта.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, следователями собрана достаточная доказательная база, чтобы направить дело в суд. В ближайшее время должно состояться судебное заседание, на котором решится судьба молодого мужчины.

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