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Общество17 февраля 2022 11:10

В СГУ возобновят очное обучение студентов

Источник:kp.ru
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Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

В субботу, 19 февраля, в Сыктывкарском государственном университете завершится дистанционное обучение студентов. Об этом сообщил проректор вуза Михаил Китайгородский.

Руководство вуза приняло решение возобновить занятия в смешанном формате. Так, с понедельника, 21 февраля, возобновятся лабораторные и практические занятия, а также лекции. Их будут проводить очно при участии менее 30 человек. Если же количество людей будет большим, такие занятия будут проводить дистанционно.

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