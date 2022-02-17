В СГУ возобновят очное обучение студентов

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В субботу, 19 февраля, в Сыктывкарском государственном университете завершится дистанционное обучение студентов. Об этом сообщил проректор вуза Михаил Китайгородский.
Руководство вуза приняло решение возобновить занятия в смешанном формате. Так, с понедельника, 21 февраля, возобновятся лабораторные и практические занятия, а также лекции. Их будут проводить очно при участии менее 30 человек. Если же количество людей будет большим, такие занятия будут проводить дистанционно.
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