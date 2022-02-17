Руководителя МФЦ Коми просят заключить под стражу

Фото из личного архива Н. Жегуновой

Сыктывкарский городской суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении руководителя МФЦ Коми Натальи Жегуновой. Материалы поступили в суд в четверг, 17 февраля.

Как сообщалось ранее, Жегунову подозревают в присвоении денег. По предварительным данным, в 2020 году она присвоила крупную сумму денег, которая была выделена на поощрение работников МФЦ, но получены ими не были.

В Сыктывкарский городской суд поступили материалы по мере пресечения в отношении подозреваемой. Следствие просит заключить Жегунову под стражу.

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