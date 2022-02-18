Руководителя МФЦ Коми Наталью Жегунову заключили под стражу до 15 апреля

Фото: Сыктывкарский городской суд

Сыктывкарский городской суд принял решение удовлетворить требование следствия в отношении руководителя МФЦ Коми Натальи Жегуновой меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд принял решение арестовать ее сроком на два месяца, до 15 апреля.

Ранее было известно, что Жегунову подозревают в присвоении денег. По предварительным данным, в 2020 году она присвоила крупную сумму денег, которая была выделена на поощрение работников МФЦ, но получены ими не были. Пока что сообщается, что она изъяла и присвоила порядка 1 млн 667 тысяч рублей.

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