Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 5:45

Руководителя МФЦ Коми Наталью Жегунову заключили под стражу до 15 апреля

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Сыктывкарский городской суд

Фото: Сыктывкарский городской суд

Сыктывкарский городской суд принял решение удовлетворить требование следствия в отношении руководителя МФЦ Коми Натальи Жегуновой меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд принял решение арестовать ее сроком на два месяца, до 15 апреля.

Ранее было известно, что Жегунову подозревают в присвоении денег. По предварительным данным, в 2020 году она присвоила крупную сумму денег, которая была выделена на поощрение работников МФЦ, но получены ими не были. Пока что сообщается, что она изъяла и присвоила порядка 1 млн 667 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Руководителя МФЦ Коми просят заключить под стражу (подробнее)