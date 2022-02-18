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Общество18 февраля 2022 6:15

Депутаты госсовета Коми снизили налоговые ставки на снегоходы и моторные лодки

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Накануне, 17 февраля, на заседании госсовета Коми депутаты приняли решение внести изменения в налоговые ставки по транспортному налогу. Так, снижены налогу на снегоходы, мотосани, катера и моторные лодки.

На снегоходы с мощностью двигателя от 50 до 100 лошадиных сил налоговые ставки снизили с 25 до 10 рублей. На катера и лодки с двигателем также до 100 лошадиных сил – с 10 до 5 рублей.

Изменения вступят не сразу, а с 1 января 2023 года.

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