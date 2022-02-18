Жительница Коми решила стать инвестором и лишилась 416 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Инте местная жительница 1981 года рождения лишилась 416 тысяч рублей, подозреваемого в мошенничестве задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный ипредставился сотрудником инвестиционной компании. Консультант предложил инвестировать средства в одну из интернет-платформ и получать дивиденды. Женщина вкладывала деньги в течение нескольких месяцев. В общей сложности она вложила 416 тысяч рублей, но никакой отдачи не получила. Полицейские нашли подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Орла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарка пыталась продать кровать и лишилась 440 тысяч рублей