Сыктывкарка покупала наркотики на седьмом месяце беременности

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В Сыктывкаре 35-летнюю местную жительницу признали виновной в незаконной покупке наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 7 мая сыктывкарка купила 0,25 грамма производного N-метилэфедрона. В тот момент она находилась на седьмом месяце беременности. В июне по другому уголовному делу в отношении сыктывкарки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце июля в СИЗО она родила сына. Его передали в дом ребенка.

Женщина признала свою вину. Суд учел, что у фигурантки есть двое детей. Кроме того, она активно способствовала расследованию. Женщину приговорили к году лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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