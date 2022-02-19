В Коми от рук своего пьяного друга погиб 39-летний мужчина

Фото: архив "КП"

В Коми 32-летний житель Ухты зарезал своего 39-летнего друга. О трагическом случае рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.

Ведомстве уточнили, что кровавая драма произошла в декабре прошлого года в одной из квартир поселка Ярега. Мужчины выпивали вечером и в какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которого 32-летний местный житель вонзил нож под ключицу своего знакомого.

Экстренно прибывшие медики попытались спасти пострадавшего, однако он умер в карете скорой, так и не доехав до больницы.

- Следователем собраны доказательства совершения обвиняемым преступления, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали случившееся в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина зарезал человека, отомстив за друга (подробности)