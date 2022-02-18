В Коми горела квартира: спасли троих жильцов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 17 февраля, в Воркуте горела квартира, пожарные спасли троих жильцов, еще четверо эвакуировались. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14.22. В доме №4 по улице Матвеева загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались четыре человека, еще троих спасли сотрудники МЧС. Пожар удалось потушить в 14.38. Площадь возгорания составила один квадратный метр. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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