В Коми 32-летний водитель Toyota Hilux влетел в КамАЗ

Фото: ГИБДД по Коми

В Печоре произошло серьезное ДТП с участием иномарки Toyota Hilux и КамАЗа. Как сообщает ГИБДД по Коми, в результате аварии 32-летний водитель японского авто оказался на больничной койке, а его машина сильно повреждена.

ДТП было зарегистрировано в половине девятого вечера накануне, 17 февраля. На 551 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск мужчина за рулем пикапа не учел дистанцию до впереди двигающегося транспорта и врезался в грузовик.

Инспекторы ДПС подчеркивают, что трагедии удалось избежать лишь благодаря тому, что водитель иномарки был пристегнут ремнями безопасности. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами и переломами.

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