Синоптики Коми назвали плюсовую температуру в феврале нормой

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Плюсовая температура за окном в Коми - это нормальное природное явление. Об этом рассказала главный синоптик республики Ольга Козак.

По ее словам, в преддверии весны метеорологи не прогнозируют никаких аномалий: ни высоких температур, ни обилие снега. Оттепель так же придет вовремя: ее, к слову, не было в 2021 году. А вот каким будет паводок синоптики смогут сказать лишь в конце февраля.

В целом, эта зима не самая теплая, цитирует Козак издание «Комиинформ». В 2013, 2015, 2016 и 2020 году температуры поднимались выше. В этом сезоне первые оттепели наступили 16 февраля, снежный покров начал разрушаться. Тепло дойдет и до Заполярья, понизится давление.

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