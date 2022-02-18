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Происшествия18 февраля 2022 10:38

Житель Коми от злости разбил стекло авто и выслушал приговор

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Ухтинский городской суд признал 23-летнего местного жителя виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 26 июля. Молодой человек был на дне рождения друга. Там ухтинец поругался со своей девушкой и ушел с вечеринки. На Комсомольской площади он встретил приятеля и отправился гулять дальше. Через некоторое время к ним присоединилась девушка, с которой молодой человек поругался. Пара продолжила выяснять отношения, и горожанин в порыве злости ударил по стеклу Toyota RAV 4 и разбил его. Сумма ущерба составила 78 тысяч рублей.

Ухтинец частично признал свою вину. С суммой ущерба молодой человек не согласился. Суд приговорил его к году лишения свободы условно.

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