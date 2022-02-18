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Происшествия18 февраля 2022 12:02

В Коми отец маленького ребенка отправится за решетку за секс с подростком

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Коми состоялся суд над жителем Сыктывдинского района, обвиняемого в сношении с подростком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствием и судом установлено, что мужчина состоял в интимных отношениях с несовершеннолетним ребенком, а также подвергал его развратным действиям. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам колонии общего режима, а также ограничению свободы сроком на два года.

Известно, что мужчина сам является отцом маленького ребенка и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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