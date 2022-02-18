В Коми отец маленького ребенка отправится за решетку за секс с подростком

Фото: архив КП.

В Коми состоялся суд над жителем Сыктывдинского района, обвиняемого в сношении с подростком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствием и судом установлено, что мужчина состоял в интимных отношениях с несовершеннолетним ребенком, а также подвергал его развратным действиям. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам колонии общего режима, а также ограничению свободы сроком на два года.

Известно, что мужчина сам является отцом маленького ребенка и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарка покупала наркотики на седьмом месяце беременности (подробности)