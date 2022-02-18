Названо количество жителей Коми, которые ни в чем не нуждаются

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Комистат изучил финансовое положение домохозяйств и выяснил, сколько жителей республики ни в чем не нуждаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2020 году 1% домохозяйств отметили, что им не хватает денег на еду. 19% хватало на продукты, но не хватало на покупку одежды и оплату услуг ЖКХ. 43% без проблем могли купить еду и одежду, однако им не хватало денег на товары длительного пользования. Уточняется, что речь шла о бытовой технике, смартфоне или компьютере. 31% семей мог позволить себе такие товары, однако им не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи. У остальных 6% домохозяйств было достаточно денег на то, чтобы купить все, что они считают нужным.

В Комистате заключили, что за последние 10 лет финансовое положение семей республики почти не изменилось.

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