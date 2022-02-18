Каждый второй выявленный случай заражения коронавирусом в Коми приходится на Сыктывкар

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В Коми за минувшие сутки число зараженных ковидом увеличилось на 2 154 свежих случая. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор. Из отчета следует, что каждый второй факт регистрируют в Сыктывкаре.

За сутки в столице Коми диагностировано 1 184 случая заболевания, что делает Сыктывкар лидером рейтинга самых зараженных городов. Следом идет Ухта, где за последние 24 часа зарегистрировано в три раза меньших заболевших (316). Тройку замыкает Прилузский район, 138 жителя которого получили положительный ПЦР-тест.

Также в рейтинге отмечены Воркута (+122), Усинск (+120), Вуктыльский район (+107).

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