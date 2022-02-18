В Коми закрыли зимник в Нарьян-Мар

Фото: сайт правительство.янао.рф

Зимник Нарьян-Мар – Усинск закрыли до 19.00 понедельника, 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу.

Зимник, связывающий Нарьян-Мар и Усинск, закрыт для всех видов транспорта. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. Водителей легковушек и грузовиков автомобилей призывают быть внимательными. Автомобилистов предупреждают, что движение по закрытому зимнику может быть опасно для жизни и здоровья.

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