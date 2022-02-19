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Общество19 февраля 2022 12:05

Наибольший прирост зараженных COVID-19 дали пять муниципалитетов Коми

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми официально подтвердили еще 2 054 факта инфицирования ковидом. Наибольший суточный прирост зараженных дали пять муниципалитетов республики.

Согласно обновленным данным, в Сыктывкаре зарегистрировали 676 новых случаев, что делает столицу региона бессменным лидером рейтинга. Второе место остается за Ухтой (+295), третье - за Усинском (+179).

В топе также отмечены Усть-Вымский район, где положительный ПЦР-тест пришел 126 жителям, и Усть-Куломский район, где прирост составил 123 пациента.

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