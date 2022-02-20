В одном из районов Коми хотят закрыть школы и детсады

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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ижемском районе хотят закрыть школы и детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
За неделю в Ижемском районе 287 человек заразились коронавирусом. Лечение получают 469 жителей, госпитализировано девять пациентов. Всего в муниципалитете выявлено 3640 случаев заболевания ковидом. За весь период пандемии выздоровели 2718 человек, еще 42 скончались.
Главный санитарный врач по Печоре, Ижемскому и Усть-Цилемскому районам Лариса Кузина отметила, что сейчас очень большой прирост заболеваемости среди детей. Большинство из них ходят в детские сады. По ее словам, дожидаться порога заболеваемости в 20%.
– Если уже понятно, что идет нарастание заболеваемости – закрывайте учреждения, – сказала Кузина.
Она добавила, что спада заболевания по коронавирусу в Коми не наблюдается. В ближайшие две недели прогнозируется достижение пиковых значений заболеваемости коронавирусом.
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