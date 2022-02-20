В Коми за 17 миллионов отремонтируют километр дороги

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В 2022 году в Коми заасфальтируют участок подъезда к селу Палевицы от трассы Сыктывкар – Ухта. Соответствующая информация размещена на портал госзакупок.

Работы будет проведены в Сыктывдинском районе. Заасфальтировать собираются участок от 0,015 км до 1,412 км. Начальная стоимость закупки оценивается в 17 миллионов рублей. Подрядчика определят 10 марта. Победитель аукциона должен начать ремонт 1 июня и завершить не позднее 1 октября. В течение пяти лет с даты подписания акта о приемке работ подрядчик будет нести гарантийные обязательства. Устранять недочеты они будут за собственный счет.

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