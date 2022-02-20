В Коми организовали сбор помощи для жителей Донбасса

Фото: Александр КОЦ

В Коми организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Гуманитарную помощь собирают для жителей Донбасса, которых эвакуировали в Ростовскую область. Глава Коми Владимир Уйба призвал присоединиться к этой акции предприятия и организации республики, а также всех неравнодушных жителей. Он подчеркнул, что беженцам крайне нужна поддержка. Уйба заверил, что и сам будет помогать этим людям.

– Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю. Мирного нам всем неба над головой! – сказал глава республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сгорело вообще все!»: в Коми жильцы сгоревшего двухэтажного дома остались на улице без вещей

В Коми ранним утром дотла сгорел двухэтажный дом