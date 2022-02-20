Из горящего дома в Коми эвакуировались 33 человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 20 февраля, в Воркуте горел многоквартирный дом, оттуда эвакуировались 33 человека, еще шестерых удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.52 в Воргашоре. На улице Катаева загорелся многоквартирный дом. Через три минуты на место прибыли пожарные. К тому времени из дома эвакуировались 33 человека. Кроме того, еще шестерых спасли сотрудники МЧС. Пожар удалось потушить в 3.57. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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