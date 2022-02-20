За сутки в Сыктывкаре 881 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 20 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 881 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 996 человек. За все время из больниц выписали 116 635 пациентов. За сутки в Коми 2132 человека заразились коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 142 711 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 881 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 318 человек, в Усинске – 111, в Усть-Куломском районе – 97, а в Усть-Вымском– 85. За последние сутки в Коми скончались восемь пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 2857 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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За сутки в Коми 2132 человека заразились коронавирусом

Кроме того, восемь пациентов скончались