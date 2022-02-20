Уровень коллективного иммунитета в Коми снизился до 72%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Коми снизился до 72%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составлял 72,2%. Теперь же он составляет 72%. Это выше общероссийского показателя. Сейчас он составляет 59,7%, а на прошлой неделе – 61,9%. Первым компонентом привились 437 434 жителя. При этом полностью завершили вакцинацию 414 693 человека. В настоящее время Коми соответствует только одному из пяти критериев региона, свободного от коронавируса. Речь идет о требуемом уровне охвата тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения.

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Кроме того, восемь пациентов скончались