В Коми после нападения подростков в больницу попала в тяжелом состоянии вдова Геннадия Юшкова

Фото: Юлия Юшкова

Дочь знаменитого писателя Геннадия Юлия Юшкова, сообщила, что в Сыктывкаре на ее маму напали подростки. По ее словам, все произошло 3 февраля вечером около развлекательного центра «Башня». Сейчас Галина Юшкова находится в больнице и ждет операции.

Юлия рассказала, что молодые люди толкнули пострадавшую на выходе из продуктового магазина с такой силой, что пожилая женщина отлетела на бетонный пол. Никакую помощь подростки не оказали, а побежали дальше. По мнению, дочери писателя парни спасались от погони.

– Я не понимаю, как она выжила. Удар был такой силы, что видно, как она пролетает от одной двери к другой. Вес у нее около 70 кг, между прочим. Мощный удар в грудь двумя руками, это она помнит. Грудь болела неделю. Потом она падает, потом они наступают на нее, потому что она лежит на их пути. Потом она теряет сознание. Она не скоро приходит в себя. Видимо, наступает сотрясение мозга, которое, по сути и должно было быть, хотя его тяжесть смягчила меховая шапка, – рассказала женщина.

В настоящий момент семья вдовы разыскивает свидетелей и совершивших преступления. Юшковы боятся, что преступники уйдут от возмездия, а пожилая женщина останется инвалидом.

– Те, кто 3 февраля этого, 2022 года в 16.30-16-40 находился около Торгового центра "Башня", кто был в магазине "Магнит" и видел маму, кто был рядом, пожалуйста, напишите мне в личку. Кто видел группу подростков в районе стоянки и входа в ТЦ, кто вообще видел что-то, что выходило за рамки обычного дня, пожалуйста, дайте знать. Сейчас все идет к тому, что от ответственности уйдут все. Все, кроме мамы, которая лишится части ноги, и нас, которые будут теперь ухаживать за инвалидом, – написала Юлия.

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