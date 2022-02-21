В Ухте после ДТП попала в больницу 28-летняя девушка

Фото: ГИБДД Ухты

В ГИББД Ухты проинформировали, что на выходных на проспекте Ленина на автомобиле Mercedes-Benz сбили 28-летнюю местную жительницу. Сообщается, что за рулем находился 20-летний водитель.

В ведомстве уточнили, что в момент случившегося пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошедшего она госпитализирована.

Что касается водителя, то его неоднократно привлекали к административной ответственности и ранее.

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