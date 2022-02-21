Жители Коми отдали мошенникам больше двух миллионов рублей

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Мошенники украли у двух жителей Коми в общей сложности более 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, сыктывкарка 1980 года рождения увидела рекламу инвестиционного фонда и решила вложить свои накопления. Женщина взяла в кредит 1,83 миллиона рублей и под руководством «сотрудника» биржевой компании перевела деньги на различные номера. Через неделю женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Кроме того, директор одной из компаний Усинска, 1982 года рождения начал переписываться на с консультантом по инвестированию. Тот пообещал ему дополнительный заработок на фондовой бирже. Мужчина перевел 450 тысяч рублей, однако никаких денег не получил. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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