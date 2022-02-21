В Сыктывкаре КамАЗ врезался в «Ладу»: пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 20 февраля в Сыктывкаре столкнулись КамАЗ и «Лада Приора», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в шесть вечера. 52-летний мужчина на КамАЗе выезжал с прилегающей территории дома №52/29 по Ухтинскому шоссе. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу «Ладе». Легковушка ехала по главной дороге со стороны Ухты.

В результате ДТП пострадали два человека. 55-летняя пассажирка «Лады» получила закрытую травму грудной клетки и перелом левой кисти. У 29-летней девушки, находившейся в салоне «Лады», диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Обеих пострадавших увезли в больницу.

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