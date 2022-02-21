В Коми во время рыбалки пропали трое мужчин

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В ночь на субботу, 19 февраля, в Усть-Куломском районе пропали трое рыбаков. Их пришлось искать спасателям.

Трое мужчин отправились на рыбалку в район поселка Нюмыд. Один из них повредил ногу. Выбраться в город рыбаки не смогли, поскольку у них сломался снегоход. Поэтому им пришлось обратиться в службу спасения. Спасатели начали искать мужчин в лесу, однако поиски не увенчались успехом. Как передает «Комиинформ», только на утро рыбаки вышли на связь и сообщили, что выбрались из леса самостоятельно.

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