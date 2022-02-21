В Коми обнаружен труп 46-летнего жителя Усть-Куломского района

Фото: СУ СК по Коми.

В Усть-Куломском районе Коми обнаружено тело мужчины. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, на трупе были найдены следы насильственной смерти.

— Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки с множественными переломами ребер, перелом грудины с повреждением левого легкого, — говорится в релизе.

По предварительным данным, погибшим является 46-летний местный житель. Следствие полагает, что несколько дней назад он умер от рук своего знакомого, с которым у него произошёл конфликт.

На данный момент следователями возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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