Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 11:21

Жителей Ухты напугало перекрытие городских дорог экстренными службами

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Ухте на улицах города были замечены машины экстренных служб. У горожан, которые поспешили поделиться фотоснимками с мест событий, сразу же возникли вопросы и опасения: «Не случилось ли чего-то страшного?».

— На Проезде строителей ОМОН и пожарные. Кто знает, что произошло, — спрашивает ухтинец Вячеслав.

Выяснилось, что ничего серьезного не случилось, а городские службы сегодня находятся на учениях. Жителей Ухты власти попросили отнестись к этому с пониманием и не допускать паники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жильцы многоквартирного дома в Сыктывкаре вынуждены делить соседство с крысами

Управляющая компания не торопится разгонять «живой уголок» (подробности)