Жителей Ухты напугало перекрытие городских дорог экстренными службами

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В Ухте на улицах города были замечены машины экстренных служб. У горожан, которые поспешили поделиться фотоснимками с мест событий, сразу же возникли вопросы и опасения: «Не случилось ли чего-то страшного?».
— На Проезде строителей ОМОН и пожарные. Кто знает, что произошло, — спрашивает ухтинец Вячеслав.
Выяснилось, что ничего серьезного не случилось, а городские службы сегодня находятся на учениях. Жителей Ухты власти попросили отнестись к этому с пониманием и не допускать паники.
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