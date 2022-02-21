Жителей Ухты напугало перекрытие городских дорог экстренными службами

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В Ухте на улицах города были замечены машины экстренных служб. У горожан, которые поспешили поделиться фотоснимками с мест событий, сразу же возникли вопросы и опасения: «Не случилось ли чего-то страшного?».

— На Проезде строителей ОМОН и пожарные. Кто знает, что произошло, — спрашивает ухтинец Вячеслав.

Выяснилось, что ничего серьезного не случилось, а городские службы сегодня находятся на учениях. Жителей Ухты власти попросили отнестись к этому с пониманием и не допускать паники.

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