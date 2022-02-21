В Коми из горящего дома вытащили двух человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 20 февраля, в Воркуте горел жилой дом, пожарные спасли двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21.29. На улице Димитрова загорелся жилой дом. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. В 22:03 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горела квартира: спасли троих жильцов