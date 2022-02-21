Менее 200 подростков Коми прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: архив КП.

В Коми 188 ребёнка сделали прививку от ковида. Такие данные сообщили в республиканском Минздраве.

Лидером по вакцинации подростков стал Усинск. Там 30 школьников посетили прививочный кабинет и получили сертификат о вакцинации. На втором месте с 20 привитыми подростками расположились сразу три района — Княжпогостский, Ижемский и Сосногорский. Третья строчка за Ухтой — 19 вакцинированных.

Добавим, что в столице Коми до сих пор не привит ни один ребёнок, так как кампания по вакцинации не может начаться из-за отсутствия необходимого оборудования.

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