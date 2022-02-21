Более тысячи заражений коронавирусом зарегистрировано в Сыктывкаре за сутки

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Сыктывкар продолжает оставаться основным очагом распространения ковида в Коми. В столице республике за сутки обнаружено более тысячи случаев инфицирования коронавирусом.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Сыктывкаре положительный ПЦР-тест пришел 1 084 пациентам. К слову, в Ухте, которая занимает вторую строчку рейтинга, обнаружено в пять раз меньше заболевших - 260. На третьем месте остается Усинск с 116 новыми зараженными.

Еще в трех муниципалитетах остается напряженная эпидобстановка. Так, в Инте зарегистрировано 106 новых фактов заболевания, Усть-Куломском и Кйогородском районах – по 76.

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