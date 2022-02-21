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Общество21 февраля 2022 13:30

В Усть-Вымском районе Коми бродячие собаки покусали восемь детей

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В 2021 году в Усть-Вымском районе Коми бродячие собаки покусали восемь детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

За год бродячие собаки покусали 54 укуса. Уточняется, что от нападения безнадзорных животных пострадали восемь детей. Для решения проблемы заключаются договоры с подрядчиками. Кроме того, в Усть-Вымском районе собирают информацию о местах скопления бродячих собак. В прошлом году отловили 65 таких животных. В настоящее время в Усть-Вымском районе работают над созданием приюта.

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