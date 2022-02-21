Сиротам из Коми будут давать сертификат на приобретение жилья

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми установили дополнительную меру социальной поддержки для детей-сирот в виде предоставления сертификата на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования, науки и молодежной политики.

Выплату будут предоставлять сиротам старше 23 лет. Речь идет о людях, не имеющих судебного решения, обязывающего предоставить жилье. При получении сертификата сироты могут использовать собственные или заемные средства, а также средства материнского или семейного капитала. В Коми планируют выдать 17 сертификатов. На эти цели потратят более 30 миллионов рублей. Сумма одного сертификата составит 1,8 миллиона рублей. Подать заявление можно с 1 марта.

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