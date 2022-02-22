Житель Коми избил 28-летнего парня до смерти и бросил его тело в канаву

Фото: Объединенная пресс-служба судов

В Ухте 21 февраля рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Суд принял решение за избиение двух мужчин, один из которых скончался в результате полученных травм, назначить наказание в виде 10 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Установлено, что один из потерпевших заподозрил фигуранта уголовного дела в том, что тот похитил деньги, которые были ему даны на покупку алкоголя. В ответ на оскорбление, подсудимый начал его избивать, что привело к разрыву кишечника и перелому носа.

Также в августе 2021 года фигурант уголовного дела избил своего 28-летнего знакомого до смерти на стадионе. В тот день они вместе употребляли алкоголь, что привело к конфликту. Во время конфликта подсудимый начал избивать своего оппонента, от чего тот скончался на месте, получив перелом носа и разрыв правого легкого.

После избиения злоумышленник сбросил потерпевшего в канаву и забросал его тело мусором и ветками. Труп пролежал там больше недели, пока его на нашел прохожий.

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