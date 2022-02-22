В Усинске в овраге около дороги нашли скелет убитого мужчины

Фото: архив КП

В Усинске утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Княжпогостского района, который убил в 2014 году своего знакомого.

По информации ведомства, преступление произошло в марте 2014 года в одном из дачных поселков. Между обвиняемым и его жертвой произошел конфликт, во время которого фигурант уголовного дела шесть раз ударил рубящим предметом своего оппонента.

Потерпевший от полученных повреждений скончался сразу же, после этого обвиняемый вывез его тело и выбросил в овраге на дороге Усинск-Парма. Позже, через несколько месяцев, скелетированные останки обнаружил прохожий.

Преступника удалось обнаружить с помощью служебных собак, которые вышли на след и самого обвиняемого и знакомого, помогавшего избавиться от трупа.

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