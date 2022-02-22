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Общество22 февраля 2022 4:45

Адвокат главы МФЦ в Коми обжаловал арест

Источник:kp.ru
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Фото: Сыктывкарский городской суд

Фото: Сыктывкарский городской суд

Адвокат руководителя МФЦ Натальи Жегуновой Михаил Головин обжаловал ее арест. Об этом сообщили в БНК со ссылкой на правозащитника.

По мнению Головина, меру пресечения можно изменить на домашний арест. В качестве аргумента адвокат привел положительную характеристику своей подзащитной.

Ранее Сыктывкарский городской суд удовлетворил требование следователей избрать Жегуновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля. Жегунову подозревают в присвоении денег. Пока что сообщается, что она изъяла и присвоила порядка 1 млн 667 тысяч рублей.

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