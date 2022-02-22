Фонд медстрахования Коми взыскал более 370 тысяч с местного жителя за смерть мужчины

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Прокуратура Коми сообщила, что в пользу Территориального Фонда обязательного медстрахования республики взыскано более 370 тысяч с местного жителя. По информации ведомства, мужчина нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть мужчины.

В ведомстве уточнили, что ответчика признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, от которых впоследствии пострадавший скончался.

Уточняется, что потерпевшему оказали экстренную помощь в центре медицины катастроф, Мужчина находился на лечении с 26 сентября 2020 года и скончался 19 ноября 2020 года.

Всего сумма оказанных услуг составила 370 555,24 руб., которые были понесены Фондом медицинского страхования. Ухтинский районный суд взыскал ущерб в пользу фонда.

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