Два жителя Коми устроили драку в увеселительном заведении

Фото: Росгвардия

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии разняли двоих дерущихся местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, сообщение о произошедшем поступило от одного из увеселительных заведений. Когда росгвардейцы прибыли на место происшествия, то увидели, что там между мужчинами 24 и 19 лет произошла драка.

Дебоширов успокоили и отправили в дежурную часть полиции.

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