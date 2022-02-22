Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 5:45

Два жителя Коми устроили драку в увеселительном заведении

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии разняли двоих дерущихся местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, сообщение о произошедшем поступило от одного из увеселительных заведений. Когда росгвардейцы прибыли на место происшествия, то увидели, что там между мужчинами 24 и 19 лет произошла драка.

Дебоширов успокоили и отправили в дежурную часть полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Москве задержали сыктывкарца, который задолжал 839 тысяч рублей (подробнее)