Стали известны подробности исчезновения молодой пары из Воркуты

Фото из личного архива пропавших

Стали известны подробности загадочного исчезновения воркутинской пары. Напомним, Евгения Высоцкая вместе со своим молодым человеком Вячеславом Агарковым вышли в ночь с 19 по 20 февраля из байк-клуба и пропали.

Известно, что пара состоит в отношениях, а близкие говорят о них, как о порядочных людях, которые не могли «загулять», как пишут в Сети некоторые горожане. Отмечается, что телефон Вячеслава какое-то время был в зоне действия сети, а затем выключился. Позже их сотовые найдут лежащими на земле.

К поискам воркутинцев подключилась и городская мэрия, которая просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщать об этом по телефону +7(912) 161-71-71 или 02.

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