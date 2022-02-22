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Общество22 февраля 2022 6:47

Стали известны подробности исчезновения молодой пары из Воркуты

Телефоны пропавшей пары из Воркуты были найдены на улице
Источник:kp.ru
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Фото из личного архива пропавших

Фото из личного архива пропавших

Стали известны подробности загадочного исчезновения воркутинской пары. Напомним, Евгения Высоцкая вместе со своим молодым человеком Вячеславом Агарковым вышли в ночь с 19 по 20 февраля из байк-клуба и пропали.

Известно, что пара состоит в отношениях, а близкие говорят о них, как о порядочных людях, которые не могли «загулять», как пишут в Сети некоторые горожане. Отмечается, что телефон Вячеслава какое-то время был в зоне действия сети, а затем выключился. Позже их сотовые найдут лежащими на земле.

К поискам воркутинцев подключилась и городская мэрия, которая просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщать об этом по телефону +7(912) 161-71-71 или 02.

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