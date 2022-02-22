«Сотрудник ЦБ» пытался украсть у жителя Коми 2,5 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенник пытался украсть у жителя Ухты 1976 года рождения 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинцу позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Собеседник заявил, что с карты жителя Коми пытаются списать деньги. Кроме того, по словам «сотрудника ЦБ», злоумышленники пытались оформить кредит на ухтинца. Для того, чтобы предотвратить это, мужчине посоветовали самому оформить займ. Ухтинец взял в кредит 2,5 миллиона рублей. «Сотрудник ЦБ» заявил, что эти деньги нужно перевести на «безопасный счет».Однако вскоре ухтинец понял, что разговаривает с мошенником, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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