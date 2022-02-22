В Сыктывкаре без холодной воды на день останутся десятки домов и детские сады

Фото: архив "КП"

В столице Коми отключат холодное водоснабжение из-за плановых работ. Об этом сообщили «Сыктывкарский Водоканал».

Как уточнили в организации, отключение запланировано на 24 февраля и коснется оно жителей нескольких домов, а также двух детсадов.

Далее публикуем список адресов, где с 9 утра до 8 вечера не будет воды:

ул. Невельской Дивизии д. 2, 4, 6, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 32;

ул. Катаева д. 2, 4, 6, 21;

ул. Кирпичная д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

ул. Маегова д.6, 7, 11, 12, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. Оплеснина д.33, 35А, 37, 52, 54, 54/1, 54А, 56;

ул. Орджоникидзе д.75, 75/1, 77, 81 (детский сад № 51 и № 81).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн-баталии: мэрия Воркуты и «Т Плюс» решили разобраться публично в проблеме холода в заполярных квартирах (подробности)