В Коми детей кормили опасной крупой

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В детском саду Усинска выявили рисовую крупу, качество и безопасность которой не подтверждены. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели проверку в детском саду. Выяснилось, что партия риса поступила с декларацией о соответствии, которая подтверждает качество и безопасность. Она была принята на основании испытаний, которые проводились не по стандартам. Россельхознадзор прекратил действие декларации. Изготовителя – предприятие из Марий Эл – оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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