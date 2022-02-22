Из Коми отправили первую машину с помощью для беженцев из ДНР и ЛНР

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Из Коми отправилась первая машина с гуманитарной помощью для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Глава региона Владимир Уйба отметил, что российский президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, глава государства подписал договор о помощи республикам. Поэтому, как подчеркнул Уйба, теперь ситуация в ДНР и ЛНР оценивается по-новому. Глава Коми отметил, что по сути на территорию этих государств вторглись какие-то вооруженные силы. Из-за этого людям приходится покидать свои дома и приезжать в Россию. Уйба отметил, что нужно максимально оказать помощь беженцам.

Жители Коми приносят гуманитарную помощь в пункты приема в муниципалитетах. Это, в частности, средства индивидуальной гигиены, постельные принадлежности, кофе, чай, памперсы и другие товары первой необходимости. Машину отправили в город Шахты Ростовской области. Как передает «Комиинформ», она прибудет туда в четверг, 24 февраля.

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