В Минздраве Коми рассказали, кому положен бесплатный тест на антитела

Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

Жители Коми могут на портале Госуслуг подать заявление на получение медицинского сертификата с QR-кодом на основании анализа на антитела к коронаавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Сертификат по антителам можно будет получить один раз. Он будет действовать полгода. Уточняется, что уровень антител не будет иметь значения. В Минздраве пояснили, что важно только их наличие.

Право на бесплатный анализ имеют переболевшие, у которых не диагностировали коронавирус, а также людей с постоянным и временным медотводом от вакцинации. Для сдачи бесплатного анализа нкжно обратиться в больницу. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Подростки до 14 лет смогут получить сертификат в МФЦ, а после 14 — на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, сколько подростков в Коми прошли вакцинацию от коронавируса