В Сыктывкаре 534 школьника болеют коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 21 февраля, в школах Сыктывкара 534 ученика болеют коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в детских садах работают 4178 человек. На сегодняшний день 156 из них болеют коронавиусом. Уточняется, что это 3,73% от общего количества. В дошкольные учреждения Сыктывкара ходят 18 665 человек. Коронарусом заразились 27 воспитанников детских садов, что составляет 0,14% от общего количества.

Что же касается школ, то там работают 2198 педагогов. 112 из них заразились коронавирусом. Уточняется, что это 5,1% от общего количества. В школах столицы Коми учатся 33 188 детей. Коронавирус диагностировали у 534 из них. Уточняется, что это 1,6% от общего количества учащихся.

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